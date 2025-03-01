Семшов: «Не сказал бы, что Соболев «нырял», но ему хотелось найти контакт»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о падениях нападающего «Зенита» Александра Соболева в штрафной ЦСКА в конце матча 19-го тура РПЛ против красно-синих (0:0).

Форвард упал дважды — на 90+2-й и 90+5-й минутах. В обоих случаях главный судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти.

«Не сказал бы, что Соболев «нырял». Но конечно, ему хотелось найти контакт с ногой — игра складывалась тяжело. Но там ничего не было ни в одном моменте. Хотелось бы, чтобы пенальти ставили за явное нарушение. За Соболевым тянется репутация человека, который любит «нырять»? Ничего не поделать. Думаю, он на это не обращает внимание и правильно делает», — сказал Семшов «СЭ».

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.