Семшов: «Не сказал бы, что Соболев «нырял», но ему хотелось найти контакт»
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о падениях нападающего «Зенита» Александра Соболева в штрафной ЦСКА в конце матча 19-го тура РПЛ против красно-синих (0:0).
Форвард упал дважды — на 90+2-й и 90+5-й минутах. В обоих случаях главный судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти.
«Не сказал бы, что Соболев «нырял». Но конечно, ему хотелось найти контакт с ногой — игра складывалась тяжело. Но там ничего не было ни в одном моменте. Хотелось бы, чтобы пенальти ставили за явное нарушение. За Соболевым тянется репутация человека, который любит «нырять»? Ничего не поделать. Думаю, он на это не обращает внимание и правильно делает», — сказал Семшов «СЭ».
«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.
ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|00:00
|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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