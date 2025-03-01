«Краснодар» — «Крылья Советов»: Олейников вывел самарцев вперед

«Крылья Советов» открыли счет в гостевом матче с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 41-й минуте забил Иван Олейников после передачи Ивана Сергеева.