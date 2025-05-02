«Динамо» провело первую тренировку под руководством Ролана Гусева

Игроки московского «Динамо» провели первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В четверг, 1 мая «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Марцела Лички. Гусев был назначен исполняющим обязанности до конца сезона-2024/25.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (30 очков) идут на девятой строчке в турнирной таблице.

5 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура. Начало — в 18.30 по московскому времени.