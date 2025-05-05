Орлов о Соболеве: «Ему аплодировали зрители. Значит, заслужил»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» мог раньше сравнивать счет. И дело не только в упущенных Соболевым моментах. Почему в ворота гостей не поставили пенальти за руку Гоцука?

Меня очень сильно удивил в перерыве матча комментарий бывшего арбитра Алексея Николаева. Мол, это не фол. Стоп! А кто разрешал Гоцуку обнимать Соболева в том эпизоде? Более того, мяч попадает защитнику в руку. Так? Но Николаев не увидел оснований для 11-метрового. Говорит, что был контакт мяча с пальцем. А палец — это уже не рука, что ли? Что за странный довод? И потом Николаев добавляет, что контакт не повлиял на эпизод! Ребята, ну это уже совсем из другой оперы...

Понятно, что нужно забивать и с игры. Вот Соболев и имел пять попыток. Почему? Потому что ему противостояла оборона «Пари НН». Против ЦСКА ты такой свободы уже не получишь. Но все равно надо Александра похвалить. Зрители ему аплодировали, сказали спасибо. Значит, заслужил. Нужно признать: он — герой матча. Победа есть победа. Выиграли — и хорошо. А качество футбола обсуждать сложно. Глушенков растворился. Вендел не впечатлил, да еще и травму получил.

Неприятно удивило, как питерцы пропустили. Как Мантуан и Зделар позволили Агапову проскочить по левому флангу и прострелить на Грулева? Двое против одного... Небрежность!» — сказал Орлов.

Соболев вышел в стартовом составе в матче против «Пари НН» и оформил дубль.