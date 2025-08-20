Семин — о возможном чемпионстве ЦСКА: «Большие шансы и громадный потенциал»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об игре ЦСКА.

«У армейцев есть большие шансы и громадный потенциал. На мой взгляд, очень большую роль в этом играют молодые игроки: Кисляк, Глебов и Лукин. Громаднейшую роль играет опытнейший Игорь Акинфеев. Лучше всех в лиге играет Мойзес в линии обороны. Поэтому у них основания очень и очень большие», — сказал Семин «СЭ».

После пяти туров РПЛ ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.