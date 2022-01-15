Рыбус заявил, что на его подготовке в «Локо» не скажется смена тренера сборной Польши

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус заявил, что на его подготовке к возобновлению сезона не скажутся изменения в тренерском штабе национальной команды.

— Как все прошло?

— Хорошо, отлично себя чувствую.

— Очень много слухов по поводу твоего контракта. Что скажешь?

— Меня не волнует. Еду на сборы с командой, а там посмотрим.

— В сборной Польши перемены в тренерском штабе. Как относишься к этому?

— Сегодня — завтра объявят имя нового тренера. Я уже его знаю, но не могу сказать. Вы попозже узнаете.

— Не мешает ли это подготовке?

— Надеюсь, нет.

29 декабря Польский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером польской национальной команды Паулу Соузой. 24 марта сборная Польши на выезде сыграет со сборной России в рамках полуфинала стыкового турнира за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.