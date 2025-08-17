Семин считает, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за золото РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил старт сезона для «Спартака» и «Зенита» в чемпионате России.

«Эти команды молодцы, что ставят перед собой высочайшие задачи. Думаю, они смогут их реализовать. Чемпионат только начался. Вчера мы увидели хорошую игру от «Спартака», и «Зенит» становится лучше. Думаю, что мы увидим эти команды наверху турнирной таблицы РПЛ по итогу сезона и борьбу за золото», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

Красно-белые (5 очков) занимают 12-е место в РПЛ. Сине-бело-голубые (6) идут восьмыми в турнирной таблице.