Дзюба попал в стартовый состав «Акрона» на матч РПЛ с «Оренбургом»

«Акрон» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре и начнется в 13.30 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Квеквескири, Рыбчинский, Болотов, Гюрлюк, Савельев.

Тольяттинская команда с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У оренбуржцев 2 очка и 14-я строчка.