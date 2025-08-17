Футбол
17 августа, 12:55

Семин о возможном увольнении Станковича: «Нужно дать тренеру свободу и время, чтобы он реализовал с игроками желаемое»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Это футбол — сегодня игра не получилась, а завтра учли все ошибки и сыграли лучше. Надо, наверное, внимательно относиться при начальном приглашении каждого тренера. Это я не конкретно про «Спартак». А потом нужно дать тренеру свободу. Дать ему время, чтобы он реализовал с игроками желаемое», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» после пятого тура занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

Деян Станкович
Юрий Семин
  • Кариока_двойка.

    Надо не только внимательно выбирать тренера, но и прежде всего увольнять тех, кто тренера выбирал, наказание должно быть общим. Вот только тогда к выбору тренера будут относиться внимательно. А так красота, напилили гамна, свалили всё на тренера, взяли следующего тренера, и дальше пилить как ни в чем не бывало. Хорошо аферисты устроились. В неудачах сегодняшнего Спартака виноват не Станкович, а аферисты, купившие Гарсию, и "с помощью" которого в Спартаке всё сломали. Поэтому если и увольнять, так это Кахигао и всю эту команду аферистов, а не Станковича. Станкович как раз в прошлом году всё наладил, и даже остановился с составом окончательно, пошли победы подряд. И тут приходит Кахигао, бракует Промеса, и проворачивает аферу века с Рибалтой, после которой им обоим до конца безработной жизни хватит, а виноват Станкович. С таким отношением, Спартак никогда не поднимется.

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    если ошиблись с выбором...все равно дать время и свободу? ляпнул невпопад

    17.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    . Надо, наверное, внимательно относиться при начальном приглашении каждого тренера. Это я не конкретно про «Спартак». А потом нужно дать тренеру свободу. Дать ему время, чтобы он реализовал с игроками желаемое» ========================================== а если не внимательно отнеслись к приглашению? все равно дать время и свободу? бла бла бла и только

    17.08.2025

  • Андрей

    Была свобода, время было, пора домой

    17.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

