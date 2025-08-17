Семин о возможном увольнении Станковича: «Нужно дать тренеру свободу и время, чтобы он реализовал с игроками желаемое»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Это футбол — сегодня игра не получилась, а завтра учли все ошибки и сыграли лучше. Надо, наверное, внимательно относиться при начальном приглашении каждого тренера. Это я не конкретно про «Спартак». А потом нужно дать тренеру свободу. Дать ему время, чтобы он реализовал с игроками желаемое», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» после пятого тура занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.