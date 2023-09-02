Семин считает, что перемены в составе стали причиной неудач «Спартака»: «Сломать очень легко, а построить сложно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Сломать очень легко, а построить сложно. «Спартак» очень хорошо начал чемпионат, показывал хороший уровень футбола. У команды был стабильный состав, но дальнейшие перемены привели к сегодняшним результатам. На мой взгляд, они не уверены в себе, много различных изменений. Поражение не создает хорошего настроения в команде. Это чисто психологический вопрос», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).