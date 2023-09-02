Абаскаль: «Это моя ошибка, моя ответственность»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в гостевом матче 7-го тура чемпионата России. Красно-белые не могут победить в РПЛ 4 встречи подряд.

По словам 34-летнего испанского специалиста, игра в Краснодаре была равной.

«В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась».

Тренер москвичей еще раз подчеркнул, что игра команды — это его ответственность.

«Я — тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность», — добавил Абаскаль.

«Спартак» с 10 очками после 7 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.