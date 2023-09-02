«Краснодар» дома победил «Спартак», голы забили Кордоба и Сперцян

«Краснодар» на домашнем поле обыграл «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России — 2:0.

Голы за «быков» забили нападающий Джон Кордоба на 39-й минуте и полузащитник Эдуард Сперцян на 84-й минуте. Он реализовал пенальти.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.

У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» 16 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Спартак» в этот же день встретится с «Сочи».