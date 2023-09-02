Мостовой: «Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Краснодара» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ.
«Сегодня «Краснодар» был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака». Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак»», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью.
У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место (10 очков).
В 8-м туре РПЛ «Краснодар» 16 сентября сыграет на выезде с «Ахматом», а «Спартак» в этот же день встретится с «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0