29 сентября, 13:05

Семин считает, что ЦСКА сможет побороться за чемпионство в этом сезоне

Константин Белов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА в сезоне-2025/26.

«Думаю, что ЦСКА не хватало Кирилла Глебова [в матче с «Балтикой» (1:0)]. Он вчера вышел после травмы против «Балтики» и значительно обострил игру своей скоростью. Молодой состав ЦСКА? Молодой игрок — это до 20 лет. После уже опытные футболисты, которые всегда находятся в игровом тонусе. На мой взгляд, ЦСКА в этом году может составить конкуренцию за чемпионство. Он к этому готов. Но есть еще пять команд: «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», набирают ход «Спартак» с «Динамо». У нас очень высокая конкуренция в чемпионате за золотые медали», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после 10-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Юрий Семин
ФК ЦСКА (Москва)
    Семин — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Удаление Андраде сыграло определяющую роль»

