Семин — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Удаление Андраде сыграло определяющую роль»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Это была сложная игра для обеих команд. Они хорошо играли в обороне, вели максимальную борьбу на каждом участке поле. Счет всегда закономерен. То преимущество, которое получил ЦСКА после удаления Андраде, сыграло определяющую роль. Потому что Андраде — очень сильный защитник, который качественно действует в воздухе. На последнем угловом его не оказалось, и ЦСКА сумел забить победный гол. Результат закономерен», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после 10-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.