Судейство

29 сентября, 12:38

Семин — о победе ЦСКА над «Балтикой»: «Удаление Андраде сыграло определяющую роль»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Это была сложная игра для обеих команд. Они хорошо играли в обороне, вели максимальную борьбу на каждом участке поле. Счет всегда закономерен. То преимущество, которое получил ЦСКА после удаления Андраде, сыграло определяющую роль. Потому что Андраде — очень сильный защитник, который качественно действует в воздухе. На последнем угловом его не оказалось, и ЦСКА сумел забить победный гол. Результат закономерен», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после 10-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Юрий Семин
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ратель

    Зачем ви тг'авите! Впрочем, правильно: лучше клюйте, а не хвалите, так заигравший при Челестини в симпатичный футбол ЦСКА вернее чемпионом станет.

    29.09.2025

    • «Зенит» стал фаворитом чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

    Семин считает, что ЦСКА сможет побороться за чемпионство в этом сезоне
