ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

В 10 турах ЦСКА набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» с 18 очками располагается на пятой строчке. В 10-м туре армейцы победили «Балтику» (1:0), а спартаковцы разгромили «Пари Нижний Новгород» (3:0).