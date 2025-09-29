Футбол
29 сентября, 13:30

ЦСКА — «Спартак»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

В 10 турах ЦСКА набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» с 18 очками располагается на пятой строчке. В 10-м туре армейцы победили «Балтику» (1:0), а спартаковцы разгромили «Пари Нижний Новгород» (3:0).

