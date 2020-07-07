Семин рассказал, было ли у него предложение от «Арсенала»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, были ли у него предложения после ухода из московской команды. Также он рассказал о дальнейших планах.

— «Ротор», «Арсенал» — это неправда, — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Никто не звонил. Никто не связывался.

— Но вы не собираетесь заканчивать карьеру тренера?

— Не могу ответить конкретно. Еще не созрел ответить. Время меняется. На завтрашний день могу сказать планы: поиграю в теннис, встреча одна есть. Послезавтра — даже не знаю что.

Будет интересное предложение от интересных людей — конечно пойдем. Не будет — будем играть в теннис и на футбол ездить!