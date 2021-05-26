Семин отреагировал на признание Гильерме лучшим вратарем сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на признание Гильерме лучшим вратарем в РПЛ в прошедшем сезоне.

35-летний футболист провел 25 матчей в чемпионате за железнодорожников, 14 из которых — на ноль.

«Я поздравляю Маринато! Совершенно заслуженная награда, — сказал Семин «СЭ». — Он также сыграл большую роль в победе в финале Кубка. Если бы не его спасение, все могло бы сложиться иначе. На мой взгляд, он был лучшим среди всех вратарей в лиге, он хорошо провел сезон. Гильерме был одним из лидеров «Локомотива». Почему его не вызывают в сборную? Если судить по международным матчам, то, наверное, нужно давать шанс молодым. За ними будущее. У Черчесова свое виденье, он сам был вратарем. Он видит в этом амплуа определенные нюансы, это его решение. Правильное это решение или нет — покажет время».

(Владимир Пушкарев)