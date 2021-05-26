Виктор Онопко не жалеет, что на встрече с болельщиками поцеловал армейский шарф

Бывший капитан сборной России и «Спартака», а также тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью для программы «На троих с Рабинером» ответил на вопрос, не жалеет ли, что на встрече с армейскими болельщиками поцеловал шарф красно-синих.

— Не жалеете, что однажды поддались давлению армейских фанатов и поцеловали красно-синий шарф? Многие спартаковские болельщики вас за это так и не простили.

— Там обстановка была тяжелая для меня. Много народу, все время давление — и один из болельщиков так сработал, не знаю уж, кто его на это подтолкнул... Но не жалею, что так случилось. Последние семь или восемь лет спокойно отношусь к тому, что произошло. Ну, случилось и случилось. Это же эмблема, а не какая-то там свастика.

Я всегда выкладывался на поле на сто процентов, будучи игроком «Стахановца», «Шахтера», дубля киевского «Динамо», «Спартака», «Овьедо», «Райо Вальекано», «Алании», «Сатурна», работая в РФС и ЦСКА. Я человек футбола — вот что для меня самое важное. А то, что находится вне самой игры, меня не интересует. Околофутбольная политика, движения, которые разрушают футбол, — это не мое.

(Игорь Рабинер)