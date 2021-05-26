РПЛ поздравила Дзюбу с первым местом в списке бомбардиров по итогам сезона
12:49
Пресс-служба Тинькофф РПЛ поздравила нападающего «Зенита» Артема Дзюбу с победой в бомбардирской гонке по итогам сезона-2020/21.
В официальном Instagram лиги появилась публикация с объявлением Дзюбы лучшим бомбардиром и видео голов форварда в минувшем чемпионате.
В сезоне-2020/21 Дзюба забил 20 голов в 27 матчах РПЛ. 32-летний россиянин опередил своего партнера по команде, Сердара Азмуна благодаря покеру в матче 30-го тура против «Тамбова» (5:1).
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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