РПЛ поздравила Дзюбу с первым местом в списке бомбардиров по итогам сезона

Пресс-служба Тинькофф РПЛ поздравила нападающего «Зенита» Артема Дзюбу с победой в бомбардирской гонке по итогам сезона-2020/21.

В официальном Instagram лиги появилась публикация с объявлением Дзюбы лучшим бомбардиром и видео голов форварда в минувшем чемпионате.

В сезоне-2020/21 Дзюба забил 20 голов в 27 матчах РПЛ. 32-летний россиянин опередил своего партнера по команде, Сердара Азмуна благодаря покеру в матче 30-го тура против «Тамбова» (5:1).