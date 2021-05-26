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РПЛ поздравила Дзюбу с первым местом в списке бомбардиров по итогам сезона

12:49
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ поздравила нападающего «Зенита» Артема Дзюбу с победой в бомбардирской гонке по итогам сезона-2020/21.

В официальном Instagram лиги появилась публикация с объявлением Дзюбы лучшим бомбардиром и видео голов форварда в минувшем чемпионате.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

В сезоне-2020/21 Дзюба забил 20 голов в 27 матчах РПЛ. 32-летний россиянин опередил своего партнера по команде, Сердара Азмуна благодаря покеру в матче 30-го тура против «Тамбова» (5:1).

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