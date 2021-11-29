Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, вернется ли в клуб.

«Были ли у меня контакты с «Локомотивом»? Мне вручили медаль, которую я заслужил. Хороший был контакт. После этого — не представилось. Вернусь ли? Когда немцы уедут... Жизнь покажет», — сказал Семин в эфире программы «8-16».

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России.

В октябре Семину вручили серебряную медаль чемпионата России-2019/20.