Семин — о возможном возвращении в «Локомотив»: «Когда немцы уедут... Жизнь покажет»
22:57
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, вернется ли в клуб.
«Были ли у меня контакты с «Локомотивом»? Мне вручили медаль, которую я заслужил. Хороший был контакт. После этого — не представилось. Вернусь ли? Когда немцы уедут... Жизнь покажет», — сказал Семин в эфире программы «8-16».
14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды выиграл с командой золотые медали чемпионата России и шесть раз привел ее к победе в Кубке России.
В октябре Семину вручили серебряную медаль чемпионата России-2019/20.
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю