Иван Обляков поддержал фанатов ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поддержал фанатов команды после массовых задержаний на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Обляков опубликовал фотографию фанатской трибуны ЦСКА и разместил эмодзи поднятых вверх рук.

Сторис Ивана Облякова. Фото Instagram

28 ноября после матча полиция несколько часов не выпускала с трибуны фанатов ЦСКА, а затем начала их задерживать. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в конце игры. Сообщалось, что было задержано более 400 человек.