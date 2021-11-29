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Иван Обляков поддержал фанатов ЦСКА

23:19
Сторис Ивана Облякова. Фото Instagram
Сторис Ивана Облякова. Фото Instagram
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поддержал фанатов команды после массовых задержаний на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Обляков опубликовал фотографию фанатской трибуны ЦСКА и разместил эмодзи поднятых вверх рук.

Сторис Ивана Облякова. Фото Instagram
Сторис Ивана Облякова. Фото Instagram

28 ноября после матча полиция несколько часов не выпускала с трибуны фанатов ЦСКА, а затем начала их задерживать. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в конце игры. Сообщалось, что было задержано более 400 человек.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры