Юрий Семин — об уходе Рангника в «МЮ»: «40 миллионов истратили и уехали. Для меня ситуация очень странная»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Я смотрю спокойно, спокойно реагирую. Наверное, должны как-то реагировать руководители, тренер. Может, нужно звонить по телефону Рангнику: что происходит? «Локомотив» он по телефону будет консультировать, а «Манчестер Юнайтед» — на месте.
Через сколько лет эта новая стратегия «Локомотива» даст плоды? Года через три? У меня уход руководителя не допускался. Как так? Человек работает, должен постоянно видеть игроков, чтобы советовать. Человек должен приходить на работу. Я такой манеры не понимаю. Может, что-то новое сейчас», — сказал Семин в эфире передачи «8-16».
Также он назвал странной ситуацию, которая сложилась в «Локомотиве».
«Локомотив» был чемпионом, Кубки выигрывал, серебряные медали брал, три раза в Лиге чемпионов играл в последние годы. 40 миллионов истратили и уехали. Для меня ситуация очень странная. Думаю, я имею право это сказать, потому что все-таки в «Локомотиве» начинал с самого нуля».
29 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост временного главного тренера команды. В июле он был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
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