Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю спокойно, спокойно реагирую. Наверное, должны как-то реагировать руководители, тренер. Может, нужно звонить по телефону Рангнику: что происходит? «Локомотив» он по телефону будет консультировать, а «Манчестер Юнайтед» — на месте.

Через сколько лет эта новая стратегия «Локомотива» даст плоды? Года через три? У меня уход руководителя не допускался. Как так? Человек работает, должен постоянно видеть игроков, чтобы советовать. Человек должен приходить на работу. Я такой манеры не понимаю. Может, что-то новое сейчас», — сказал Семин в эфире передачи «8-16».

Также он назвал странной ситуацию, которая сложилась в «Локомотиве».

«Локомотив» был чемпионом, Кубки выигрывал, серебряные медали брал, три раза в Лиге чемпионов играл в последние годы. 40 миллионов истратили и уехали. Для меня ситуация очень странная. Думаю, я имею право это сказать, потому что все-таки в «Локомотиве» начинал с самого нуля».

29 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост временного главного тренера команды. В июле он был назначен руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».