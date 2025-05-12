Семин не удивлен напряженной борьбой за медали РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

— Ничего здесь удивительного нет. Идет напряженная борьба в этой группе команд. Первое место разыграют две команды. На третье претендуют три. По своему содержанию они все равны, на мой взгляд. В один период одни лучше играют, в другой — другие. Ничего удивительного не вижу», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 28-го тура. Следом расположились «Зенит» (60) и ЦСКА (55).