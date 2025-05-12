Лещенко хочет, чтобы Гусева назначили главным тренером «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении Ролана Гусева главным тренером бело-голубых.

«Мне бы хотелось, чтобы Гусев остался главным тренером. Я вижу его потенциал. У него горят глаза! И он по-другому чувствует себя на тренерском мостике, нежели когда он стоял на задвижке. Мне кажется, это был бы хороший ход, если бы руководство «Динамо» решило его оставить главным», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в РПЛ в 2 матчах.