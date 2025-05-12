Лещенко — о Личке: «Странный с точки зрения эмоций человек»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» охарактеризовал бывшего главного тренера бело-голубых Марцела Личку.

«Личка вообще странный с точки зрения эмоций человек. Он казался мне индифферентным, неэмоциональным... Только в конце сезона, когда он почувствовал, что назревает конфликт, стал подниматься с лавки. Это отражалось на его работе: много метался, экспериментировал», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» 1 мая объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» одержало 2 победы в 2 матчах РПЛ.