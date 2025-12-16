Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна были задержаны в аэропорту Мюнхена.
«Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. Их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии. По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу», — написала Анна Семак в своем Telegram-канале.
По словам супруги тренера петербургского клуба, пара прилетела в Германию по медицинским причинам. Спустя некоторое время Сергей и Анна покинули Мюнхен, улетев другим рейсом.
После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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