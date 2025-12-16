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16 декабря 2025, 12:20

Семака и его жену задержали в аэропорту Мюнхена

Сергей Ярошенко
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна были задержаны в аэропорту Мюнхена.

«Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. Их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии. По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу», — написала Анна Семак в своем Telegram-канале.

По словам супруги тренера петербургского клуба, пара прилетела в Германию по медицинским причинам. Спустя некоторое время Сергей и Анна покинули Мюнхен, улетев другим рейсом.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Анна и&nbsp;Сергей Семак.Внушительный штраф: полиция задержала Сергея Семака и его жену в аэропорту Мюнхена

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Сергей Семак
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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