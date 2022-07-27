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Сегодня, 10:58

Семак: «Зенит» является одним из фаворитов РПЛ, но вешать на нас медали заранее — неправильно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Мы являемся одним из фаворитов чемпионата, но вешать на нас медали заранее — неправильно. Это слова и не более того. Сыграно всего два тура, будут разные серии, спады. Наша задача эти спады минимизировать и пройти всю дистанцию чемпионата лучше других», — сказал Семак на пресс-конференции.

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
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15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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