Семак: «Зенит» является одним из фаворитов РПЛ, но вешать на нас медали заранее — неправильно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Мы являемся одним из фаворитов чемпионата, но вешать на нас медали заранее — неправильно. Это слова и не более того. Сыграно всего два тура, будут разные серии, спады. Наша задача эти спады минимизировать и пройти всю дистанцию чемпионата лучше других», — сказал Семак на пресс-конференции.

В матче третьего тура РПЛ «Зенит» встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17:30 мск.