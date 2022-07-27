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Тренер кипрского «Ариса» Шпилевский рассказал, что мог возглавить «Динамо» после ухода Шварца

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что мог стать главным тренером московского «Динамо» после ухода Сандро Шварца из клуба.

«Мне в тот день столько сообщений пришло: «Это правда?» Я не знаю, со мной лично никто не связывался. Но, когда я в «Кайрате» еще работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» наряду со Шварцем.
Мы с Бувачем созванивались, общались с Соловьевым. Была конференция в Zoom, мы все обсуждали. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, после Шварца, к моей кандидатуре обязательно вернутся», — приводит «Чемпионат» слова Шпилевского.

Сандро Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года. В июне 2022 года 43-летний немец стал главным тренером берлинской «Герты». Вместо него в московский клуб пришел 53-летний серб Славиша Йоканович.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4768243-shpilevskij-v-dinamo-govorili-chto-posle-shvarca-k-moej-kandidature-vernutsya.html
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