Тренер кипрского «Ариса» Шпилевский рассказал, что мог возглавить «Динамо» после ухода Шварца

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что мог стать главным тренером московского «Динамо» после ухода Сандро Шварца из клуба.

«Мне в тот день столько сообщений пришло: «Это правда?» Я не знаю, со мной лично никто не связывался. Но, когда я в «Кайрате» еще работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» наряду со Шварцем.

Мы с Бувачем созванивались, общались с Соловьевым. Была конференция в Zoom, мы все обсуждали. Думаю, я им понравился в разговоре. Было даже сказано, что при следующей смене тренера, после Шварца, к моей кандидатуре обязательно вернутся», — приводит «Чемпионат» слова Шпилевского.

Сандро Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года. В июне 2022 года 43-летний немец стал главным тренером берлинской «Герты». Вместо него в московский клуб пришел 53-летний серб Славиша Йоканович.