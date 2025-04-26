Семак: «Глушенков не справился с задачей на игру? Сложно выделить кого-то, кто сыграл здорово»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Максима Глушенкова в матче против московского «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Глушенков не справился с установкой на игру? Дело даже не в установке абсолютно, а в том, что старались, но не получается. И тот же Вендел сегодня провел не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров — и от Максима, и от Вендела. Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра смотрится по-другому. Сегодня сложно было выделить кого-то, кто сыграл здорово, — сказал Семак.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.