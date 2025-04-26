Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

«Пари НН»: «За такое ставят пенальти?! Да вы травите?»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Пари НН» эмоционально отреагировал на решение судей назначить пенальти в ворота команды в добавленное время матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

На 90+13-й минуте после видеопросмотра судьи определили, что защитник нижегородцев Кирилл Гоцук сыграл рукой, и назначили пенальти в пользу грозненской команды, который Надер Гандри не смог реализовать.

«За такое ставят пенальти?! Да вы травите?» — написала пресс-служба «Пари НН» в Telegram-канале.

После судьями было принято решение перебить пенальти, поскольку голкипер хозяев Никита Медведев раньше времени вышел за линию ворот. Однако Медведев отразил и второй удар в исполнении Максима Самородова.

«Да вы травите?! Серьезно?! Смотрят опять, перебивают. Скандируют трибуны: «Позор», и мы солидарны», — говорится во втором посте нижегородцев.

Главным арбитром матча был Павел Шадыханов. На ВАР работал Павел Кукуян.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Читайте также
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Тренер «Ахмата» Ташуев: «Мы сегодня подарили три очка Нижнему Новгороду»
«Ростов» — «Локомотив»: хозяева ведут 1:0 после первого тайма
Гончаренко — о победе над «Ахматом»: «Если взять происходящее в последних матчах, мы заслужили сегодня три очка»
«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили
Лещенко: «Динамо» не лишило «Зенит» шансов на титул»
«Ростов» — «Локомотив»: хозяева вышли вперед на 25-й минуте
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гафин — о Дугласе Сантосе: «Натурализация должна сочетаться с тем, чтобы он был заигран за сборную»

Семак: «Глушенков не справился с задачей на игру? Сложно выделить кого-то, кто сыграл здорово»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости