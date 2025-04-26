«Пари НН»: «За такое ставят пенальти?! Да вы травите?»

«Пари НН» эмоционально отреагировал на решение судей назначить пенальти в ворота команды в добавленное время матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

На 90+13-й минуте после видеопросмотра судьи определили, что защитник нижегородцев Кирилл Гоцук сыграл рукой, и назначили пенальти в пользу грозненской команды, который Надер Гандри не смог реализовать.

«За такое ставят пенальти?! Да вы травите?» — написала пресс-служба «Пари НН» в Telegram-канале.

После судьями было принято решение перебить пенальти, поскольку голкипер хозяев Никита Медведев раньше времени вышел за линию ворот. Однако Медведев отразил и второй удар в исполнении Максима Самородова.

«Да вы травите?! Серьезно?! Смотрят опять, перебивают. Скандируют трибуны: «Позор», и мы солидарны», — говорится во втором посте нижегородцев.

Главным арбитром матча был Павел Шадыханов. На ВАР работал Павел Кукуян.