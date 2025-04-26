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Сегодня, 16:39

Личка: «Динамо» могло обыграть «Зенит»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Во втором тайме мы были чуть ближе к победе, чем «Зенит». У Соболева, как всегда, на 92-й минуте был хороший шанс забить второй гол. Я вообще не разговаривал о тактике. То, что меня расстроило с начала игры, в первые 15-20 минут — это наша боязнь и нервозность в ногах. Были ситуации, когда мы принимали мяч, рассматривали две-три секунды — и играли назад на Маричаля или Бальбуэну вместо того, чтобы отдавать сразу на Бителло и включаться в игру, делать ротацию в середине поля. Мы больше стояли на своих позициях, как манекены. В конце первого тайма у нас игра начала набирать хорошую интенсивность. Понятно, что помогает и гол, который ты забиваешь, можно сказать, в раздевалку. Поэтому я в перерыве разговаривал только о ментальной стороне. Я был злой на футболистов из-за того, что они боялись играть равноценную партию с «Зенитом». Никого никогда не надо бояться — ни «Спартака», ни «Зенита». Мы хороши при стандартах, у нас индивидуально хорошие игроки, мы хороши в комбинации, мы умеем забивать голы и в штрафной, и из-за ее пределов. Так чего бояться? Выходите и играйте в футбол. Мы могли и обыграть «Зенит», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.

Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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П
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Бителло

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 9
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