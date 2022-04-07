Семак рассказал о состоянии Вендела перед матчем «Зенита» с «Ахматом»

Семак заявил, что участие Вендела в матче с «Зенита» с «Ахматом» под вопросом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семек перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» рассказал о состоянии футболистов.

«После последней игры ситуация не изменилась. Вендел начал заниматься, но его участие в матче под вопросом. В остальном состав не изменился. Все продолжают восстанавливаться», — заявил тренер.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится 9 апреля. Начало — в 19.30 мск. Петербургский клуб с 49 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.