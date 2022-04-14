Семак сообщил, что Вендел может вернуться в состав «Зенита» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов на пресс-конференции перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

По словам специалиста, полузащитник Вендел готовится к игре с командой из Екатеринбурга. В последний раз 24-летний бразилец выходил на поле 13 марта в игре 21-го тура чемпионата против «Крыльев Советов» (1:1).

«Вендел готовится к матчу, остальные травмированные продолжают реабилитацию. Одоевский должен приступить к занятиям с сегодняшнего дня. Ловрен, Караваев и Крицюк выбыли надолго.

Нам очень важно победить, игра важна и для, и для «Урала». Соперник один из лучших в лиге по обороне. Мы постараемся создавать как можно больше моментов», — сказал Семак.

В сезоне-2021/22 Вендел забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Зенит».

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 16 апреля, начало — в 16.30 (мск).