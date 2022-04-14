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Сегодня, 11:10

Семак сообщил, что Вендел может вернуться в состав «Зенита» в матче с «Уралом»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов на пресс-конференции перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

По словам специалиста, полузащитник Вендел готовится к игре с командой из Екатеринбурга. В последний раз 24-летний бразилец выходил на поле 13 марта в игре 21-го тура чемпионата против «Крыльев Советов» (1:1).

«Вендел готовится к матчу, остальные травмированные продолжают реабилитацию. Одоевский должен приступить к занятиям с сегодняшнего дня. Ловрен, Караваев и Крицюк выбыли надолго.
Нам очень важно победить, игра важна и для, и для «Урала». Соперник один из лучших в лиге по обороне. Мы постараемся создавать как можно больше моментов», — сказал Семак.

В сезоне-2021/22 Вендел забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Зенит».

Матч «Зенит» — «Урал» состоится 16 апреля, начало — в 16.30 (мск).

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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