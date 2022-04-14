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Сегодня, 11:05

Адамов рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Уралом»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» рассказал об ожиданиях от встречи.

«Против бывшей команды играть всегда приятно. Постараемся обыграть «Урал». Первый матч против «Зенита» помню, это была моя лучшая игра в сезоне.

Бикфалви может пробить с любой дистанции, он очень хорошо играет головой. С ним нам надо быть осторожными.

Я уже полностью адаптировался к «Зениту», привык к ребятам и требованиям тренерского штаба», — рассказал Адамов.

Матч «Зенита» с «Уралом» состоится 16 апреля. Начало — в 16.30 мск. В 19 матчах РПЛ Адамов отметился 1 голом.

Арсен Адамов
ФК Урал
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
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