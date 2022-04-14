Адамов рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Уралом»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» рассказал об ожиданиях от встречи.

«Против бывшей команды играть всегда приятно. Постараемся обыграть «Урал». Первый матч против «Зенита» помню, это была моя лучшая игра в сезоне.

Бикфалви может пробить с любой дистанции, он очень хорошо играет головой. С ним нам надо быть осторожными.

Я уже полностью адаптировался к «Зениту», привык к ребятам и требованиям тренерского штаба», — рассказал Адамов.

Матч «Зенита» с «Уралом» состоится 16 апреля. Начало — в 16.30 мск. В 19 матчах РПЛ Адамов отметился 1 голом.