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Сергей Семак высказался о будущем Нурлана Алипа в «Зените»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем защитника Нурлана Алипа в петербургском клубе. Права на игрока принадлежат «Кайрату».

«Мы не будем выкупать Алипа? Это к руководству. Он прогрессирует, хорошо использует свое игровое время. У него будут еще возможности проявить себя. По тренировочному процессу он оставляет о себе хорошее впечатление.

Почему тренируемся на стадионе? Мы стараемся беречь поля. У нас на базе сейчас поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь. Используем возможности для тренировок на основной арене, привыкаем к газону на стадионе», — рассказал Семак.

Алип перешел в «Зенита» из «Кайрат» на правах аренды с правом последующего выкупа в феврале 2022 года.

 

Сергей Семак
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ФК Зенит
ФК Кайрат
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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