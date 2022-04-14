Сергей Семак высказался о будущем Нурлана Алипа в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем защитника Нурлана Алипа в петербургском клубе. Права на игрока принадлежат «Кайрату».

«Мы не будем выкупать Алипа? Это к руководству. Он прогрессирует, хорошо использует свое игровое время. У него будут еще возможности проявить себя. По тренировочному процессу он оставляет о себе хорошее впечатление.

Почему тренируемся на стадионе? Мы стараемся беречь поля. У нас на базе сейчас поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь. Используем возможности для тренировок на основной арене, привыкаем к газону на стадионе», — рассказал Семак.

Алип перешел в «Зенита» из «Кайрат» на правах аренды с правом последующего выкупа в феврале 2022 года.