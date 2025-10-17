Семак уверен, что не будет долго оставаться единственным членом клуба своего имени

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто в ближайшем будущем может пополнить клуб его имени.

«Кто может пополнить «клуб Семака»? Посмотрим. Есть молодое поколение, которое выигрывало чемпионат в качестве игрока, у кого есть возможность сделать это в качестве тренера. Большое количество ребят, которые тренируют или сейчас временно без работы. Думаю, это произойдет очень быстро», — сказал Семак «СЭ».

14 октября на общероссийской тренерской конференции был учрежден клуб имени Сергея Семака. Он объединит футболистов, ставших чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. В настоящее время главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения.