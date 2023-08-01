Семак рассказал, что не все игроки «Зенита» рискнули выйти в бутсах на газон в Михайловском саду

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак отреагировал на тренировку команды в Михайловском саду Русского музея.

— Очередность. Наш клуб выбирает знакомые места нашего города. В прошлом году был Медный всадник, сегодня — Русский музей. Для наших ребят это большая возможность посетить русский музей. Ни от каких упражнений не отказывались, это разминка больше медийного плана.

— Какой была реакция иностранцев?

— «Девятый Вал» впечатляет. Что касается композиций, сложно выбрать.

— Как вам газон в парке?

— Покрытие очень дорогое, но нам разрешили выйти даже в бутсах. Но не все ребята рискнули.