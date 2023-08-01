Мажич о возможном наказании Безбородова: «Буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА»

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможно наказании арбитра Владислава Безбородова за ситуацию с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем. Исключения составляют только дисциплинарные нарушения, которые прописаны в правилах делового поведения судьи, инспектора. Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации. Сразу после матча поговорил с судьей в поле и с ВАР, чтобы узнать по горячим следам все детали, сделать выводы на будущее», — сказал Мажич «СЭ».

В департаменте судейства РФС заявили, что Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Полное интервью Милорада Мажича «СЭ» здесь