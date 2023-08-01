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Судейство

Сегодня, 17:50

Мажич о возможном наказании Безбородова: «Буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Владислав Безбородов.
Фото Global Look Press

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможно наказании арбитра Владислава Безбородова за ситуацию с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Знаю, что раньше был другой подход, но я буду руководствоваться устоявшейся практикой ФИФА и УЕФА. Официально мы никогда не будем объявлять наказания для судей ни за этот, ни за любой другой матч в будущем. Исключения составляют только дисциплинарные нарушения, которые прописаны в правилах делового поведения судьи, инспектора. Конечно, это не значит, что я не буду разбираться в этой ситуации. Сразу после матча поговорил с судьей в поле и с ВАР, чтобы узнать по горячим следам все детали, сделать выводы на будущее», — сказал Мажич «СЭ».

В департаменте судейства РФС заявили, что Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Полное интервью Милорада Мажича «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Милорад Мажич
3
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
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 2
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И К Ж
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