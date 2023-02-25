Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:31

Семак прокомментировал новость о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал то, что бразильские футболисты команды Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита».

— Натурализовать? Во-первых, вопрос с подвохом — мы никого не хотим натурализовать. Вопрос желания футболистов, которые у нас играют, стать гражданами Российской Федерации. За это им огромное спасибо, потому что они любят нашу страну. Это их желание, их решение. На сегодняшний день для клуба нет никакой выгоды. У нас в тренерском штабе есть Виллиам де Оливейра, который любит нашу страну, и гордится тем, что у него есть паспорт гражданина России. Это, безусловно, здорово. Но мы никого не собираемся натурализовывать.

— Поздравили ли вы как-то Малкома и Клаудиньо? Получили ли они уже российские паспорта?

— Насколько я понимаю, пока только вышел указ. Вопрос времени, когда они смогут их получить. Конечно, рады — они сами этого хотели. Это хорошая новость для них, прежде всего. Мы их поздравили. А что дальше — будут ли они выступать за сборную России в ближайшей перспективе в связи с существующим регламентом — мы посмотрим. Сейчас об этом речи не идет, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выиграй билеты на матч «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости