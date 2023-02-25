Выиграй билеты на матч «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ

«СЭ» и «Динамо» проводят розыгрыш билетов на матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в Москве 5 марта, начало в 14.00 мск.

Условия конкурса максимально простые:

Итоги конкурса будут подведены 1 марта.

Перед игрой «Динамо» с «Крыльями» болельщики смогут взять автограф у фигуристки Евгении Медведевой и послушать концерт Хабиба. Певец также запустит новую детскую камеру на стадионе с возможностью выиграть призы.