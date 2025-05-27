Семак: «Это не «Зенит» проиграл титул, а «Краснодар» его выиграл»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, что думает о развязке в чемпионской гонке в РПЛ.

— Год назад после тяжелейшей чемпионской гонки, когда «Зенит» все-таки завоевал шестое золото подряд, вы встали на колени на газоне после финального свистка. Сейчас эмоции стали бы такими же, возьми ваша команда первое место и в этот раз в столь же яростной борьбе?

— Думаю, не совсем такими же. Все-таки развязки в чемпионской гонке с участием двух и трех команд — это не одно и то же. В прошлом сезоне у трех клубов сохранялись шансы взять золото: у нас, «Динамо» и «Краснодара». Это мотивировало дополнительно. В этом году мы к последнему туру подошли немножко в другой ситуации.

Но это футбол, тут невозможно что-то предугадать. В этом розыгрыше «Зенит» набрал 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года, команда с таким количеством баллов не стала чемпионом (улыбается). Так что, думаю, это не мы проиграли титул, а «Краснодар» его выиграл.

— А почему так произошло? Топ-клубы прибавили? Или середняки с низами стали хуже?

— Так сложилось, подобное иногда происходит. Нижняя часть таблицы, конечно, потеряла много очков и выглядела хуже, чем обычно, факт. Поэтому и лидеры набрали больше очков.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.