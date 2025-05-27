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27 мая 2025, 00:20

Семак: «Это не «Зенит» проиграл титул, а «Краснодар» его выиграл»

Алексей Фомин
автор iz.ru
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, что думает о развязке в чемпионской гонке в РПЛ.

— Год назад после тяжелейшей чемпионской гонки, когда «Зенит» все-таки завоевал шестое золото подряд, вы встали на колени на газоне после финального свистка. Сейчас эмоции стали бы такими же, возьми ваша команда первое место и в этот раз в столь же яростной борьбе?

— Думаю, не совсем такими же. Все-таки развязки в чемпионской гонке с участием двух и трех команд — это не одно и то же. В прошлом сезоне у трех клубов сохранялись шансы взять золото: у нас, «Динамо» и «Краснодара». Это мотивировало дополнительно. В этом году мы к последнему туру подошли немножко в другой ситуации.

Но это футбол, тут невозможно что-то предугадать. В этом розыгрыше «Зенит» набрал 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года, команда с таким количеством баллов не стала чемпионом (улыбается). Так что, думаю, это не мы проиграли титул, а «Краснодар» его выиграл.

— А почему так произошло? Топ-клубы прибавили? Или середняки с низами стали хуже?

— Так сложилось, подобное иногда происходит. Нижняя часть таблицы, конечно, потеряла много очков и выглядела хуже, чем обычно, факт. Поэтому и лидеры набрали больше очков.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.

Сергей Семак.«Это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл». Интервью Сергея Семака

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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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