Семак: «Есть позиции, которые требуют усиления»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, нуждается ли команда в обновлении состава.

«Как обычно, есть позиции, которые требуют усиления. Но в любой ситуации надо играть на максимуме своих возможностей. Считаю, что команда это делает. В том числе и в прошедшем сезоне, несмотря на то что нам не удалось завоевать трофеи. Но у меня нет претензий по самоотдаче ни к одному из футболистов. А какие изменения произойдут, посмотрим», — сказал Семак.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко.