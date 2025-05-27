Семак: «Я должен был поздравить Мусаева как тренера команды, с которой мы соперничали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» и «СЭ» объяснил, почему сразу после игры последнего тура РПЛ с «Ахматом» позвонил коллеге из «Краснодара» Мураду Мусаеву.

— Морально легко решились поздравить Мурада Мусаева с чемпионством сразу после окончания последнего тура РПЛ?

— В этом ничего сложно не было и нет — для того ему и позвонил, чтобы поздравить. Это нормально абсолютно. Мы с Мурадом Олеговичем в хороших отношениях, общаемся. Я должен был его поздравить как тренера команды, с которой мы соперничали и которая в итоге оказалась выше нас.

— Были надежды перед последним туром на благополучный исход чемпионской гонки для «Зенита»? И иллюзии, что «Динамо» может отобрать очки у «Краснодара»?

— Я бы не стал говорить о надеждах и иллюзиях. Но шансы на это были. Почему нет? Мы старались со своей стороны сделать все необходимое в матче с «Ахматом». И сделали — одержали достаточно убедительную победу, 3:0. Но «Краснодар» не допустил осечек в матче с «Динамо» и тоже выиграл со счетом 3:0. К сожалению для нас и к радости болельщиков «Краснодара». В итоге южане оказались выше в таблице.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на 1 очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.