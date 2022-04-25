Семак объяснил отсутствие Дзюбы в составе на матч «Зенита» в Краснодаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Артем Дзюба пропускает матч 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всем нужен яркий футбол. Весь вопрос в качестве. Мы всегда стремимся много забивать. Наша команда демонстрирует атакующий футбол.

У Артема есть мышечные проблема. По состоянию здоровья не смог участвовать в матче», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Предыдущий матч «Зенит» провел против «Алании» (2:2, 5:6 — пен.) в БЕТСИТИ Кубке России в Грозном на синтетическом поле.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет в Краснодаре сегодня, 25 апреля, начало — в 19.00 мск. Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар».