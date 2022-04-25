«Краснодар» — «Зенит»: Кержаков спас Дугласа Сантоса от автогола
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос едва не стал автором автогола в матче 26-го Тинькофф РПЛ против «Кранснодара».
Пытаясь прервать прострел с фланга, Сантос срезал мяч в свои же ворота. Голкипер питерцев смог среагировать в этом моменте и перевести мяч в перекладину. Уже от нее мяч отлетел прямо на линию ворот, после чего игроки «Зенита» вынесли его из штрафной.
Полностью линию ворот мяч не пересек, так что взятия ворот не было.
Отметим, что GLT (Goal Line Technology) в чемпионате России не используется.
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|47
|
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|4
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|
5
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|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
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|11
|6
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|39
|
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|38
|
8
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|7
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|
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|10
|2
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|
11
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|8
|5
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|33-44
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|
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|26
|7
|7
|12
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|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
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|6
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|21
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|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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