«Краснодар» — «Зенит»: Кержаков спас Дугласа Сантоса от автогола

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос едва не стал автором автогола в матче 26-го Тинькофф РПЛ против «Кранснодара».

Пытаясь прервать прострел с фланга, Сантос срезал мяч в свои же ворота. Голкипер питерцев смог среагировать в этом моменте и перевести мяч в перекладину. Уже от нее мяч отлетел прямо на линию ворот, после чего игроки «Зенита» вынесли его из штрафной.

Полностью линию ворот мяч не пересек, так что взятия ворот не было.

Отметим, что GLT (Goal Line Technology) в чемпионате России не используется.