Карпин ответил на вопрос, окажется ли «Спартак» в стыковых матчах РПЛ

Тренер «Ростова» Карпин заявил, что «Спартак» не попадет в стыки по итогам сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил шансы на то, что «Спартак» может попасть в зону стыковых матчей Тинькофф РПЛ в текущем сезоне.

«Окажется ли «Спартак» в стыковых матчах? Однозначно — нет. В жизни все бывает, чудеса случаются. С таким составом «Спартак», конечно, не будет в стыках», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» в 26 матчах чемпионата России по футболу набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице 10-е место. От зоны стыковых матчей команду Паоло Ваноли отделяет три очка, от зоны вылета — девять.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов».