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Семак обратился к болельщикам «Зенита» после досрочной победы в чемпионате России

13:00
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в Instagram обратился к болельщикам после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, которая позволила санкт-петербургскому клубу досрочно стать чемпионом России.

«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее с праздником светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! «Зенит» — чемпион! Христос Воскресе!» — написал Семак.

«Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COZ_fAoDoBq/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры