Семак обратился к болельщикам «Зенита» после досрочной победы в чемпионате России
13:00
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в Instagram обратился к болельщикам после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, которая позволила санкт-петербургскому клубу досрочно стать чемпионом России.
«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее с праздником светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! «Зенит» — чемпион! Христос Воскресе!» — написал Семак.
«Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).
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