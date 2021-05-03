Семак обратился к болельщикам «Зенита» после досрочной победы в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в Instagram обратился к болельщикам после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ, которая позволила санкт-петербургскому клубу досрочно стать чемпионом России.

«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее с праздником светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! «Зенит» — чемпион! Христос Воскресе!» — написал Семак.

«Зенит» выиграл РПЛ в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).