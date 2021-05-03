В МВД отреагировали на заявление «Локомотива» после матча с «Зенитом»

В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировали на обращение «Локомотива» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:6).

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — цитирует сообщение ТАСС.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны.

После этой встречи руководство столичного клуба выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков. Также клуб заявил, что фанатам было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 000.