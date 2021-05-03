Арбитр ФИФА Марина Крупская вместе с коллегами выступили против слов главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитров.

Девушка в Instagram опубликовала фотографии с девушками-судьями, которые были одеты в футболки с ответами на высказывания Слуцкого.

«Судья — не обслуживающий персонал», «Боковой» бывает только ветер». Именно эти словосочетания изображены на футболках арбитров.

Напомним, 23 апреля Слуцкий заявил следующее: «Что такое арбитр? Это обслуживающий персонал, это хороший официант».

До этого он обвинил судью матча «Урал» — «Рубин» в травме полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии и заявил, что клуб направил жалобу в РФС по 18 спорным эпизодам встречи.